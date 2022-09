Este miércoles, el Chelsea sorprendió al anunciar la destitución de Thomas Tuchel de la banca del equipo. La derrota de los ingleses en su debut por Champions League fue el último partido dirigido por el alemán y los londinenses ya encontraron a su reemplazante: el inglés Graham Potter.

Hasta esta semana, el nuevo entrenador de los Blues se desempeñaba como director técnico del Brighton, uno de los equipos que ha sorprendido en el arranque de la Premier League 2022/23. El estratega de 47 años, quien cuenta con un pasado como futbolista, dirigió al cuadro inglés durante tres temporadas y estaba en el inicio de la cuarta.

Antes de su llegada a la máxima categoría de Inglaterra, Potter estuvo al mando del Swansea City en el Championship y se hizo cargo del Östersunds de Suecia por ocho campañas. En el fútbol escandinavo, el entrenador llevó a su club a la primera división luego de arrancar en la cuarta categoría.

Ahora, el estratega asumirá el mayor desafío de su carrera como el nuevo DT del Chelsea. Según informó el club, el técnico firmó un contrato hasta el término de la temporada 2027/28.

“Estoy increíblemente orgulloso y emocionado de representar al Chelsea. Estoy muy emocionado y espero conocer y trabajar con el emocionante grupo de jugadores para desarrollar un equipo y una cultura de la que nuestros fanáticos puedan estar orgullosos“, manifestó el entrenador tras su llegada a la escuadra de Londres.

Por su parte, el propietario del club, Todd Boehly, se mostró ilusionado por el arribo del nuevo estratega. “Estamos encantados de traer a Graham Potter a Chelsea. Es un entrenador probado e innovador en la Premier League que se ajusta a nuestra visión. Ha tenido un gran impacto en sus clubes anteriores y esperamos su impacto positivo en el Chelsea”, comentó.

El DT asumirá sus funciones inmediatamente y debutará en el banquillo ante el Fulham por la séptima jornada de la Premier League. Dicho encuentro se jugará este sábado 10 de septiembre a partir de las 7:30 horas de Chile.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022