Flavio Maestri mostró su preocupación por la U: “Hay que pensar en lo que significa para el fútbol chileno”

Este miércoles por la noche el camino hacia los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 para la Selección Chilena de Fútbol continuó en Iquique.

El Estadio Tierra de Campeones, del extremo norte del país, recibió una nueva versión del “Clásico del Pacífico” entre Chile y Perú, con sus selecciones sub 23, encuentro con miras a la disputa de los juegos que recibirá nuestro país el próximo año.

En ello, la escuadra de Eduardo Berrizo se impuso por la cuenta mínima ante los de Flavio Maestri, entrenador de la selección peruana Sub 23, y en conferencia de prensa, tuvo palabras para el momento de la Universidad de Chile.

Voz autorizada para analizar a los azules, el ex ariete universitario aseguró que “viéndolo desde lejos, no tan profundamente. Sé que no viene institucionalmente bien como club, han tenido problemas en el juego, en la puntuación, el año pasado también definiendo en el último partido”, dijo.

“Cuando un equipo pasa por eso no lo debería volver a cometer el error, está en una situación complicada. La U, yo creo que es uno de los grandes del fútbol chileno y debería estar más arriba donde se merece, en los cuatro años que estuve acá tuve una buena generación de jugadores que ayudó a ganar los tres títulos que gané acá”, complementó Flavio Maestri sobre la U.

Cerró con que “hay que pensar más en la institución y después en las otras cosas, creo que hay que pensar en lo que significa la U en el fútbol chileno y después ver otros temas. Sé que hoy en el fútbol se negocia mucho, pero creo que hay que pensar primer en el club y en los hinchas”, cerró.