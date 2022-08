Christian Vilches, zaguero de Unión La Calera, conversó este lunes con Los Tenores de ADN y analizó lo que fue el agónico triunfo del cuadro calerano ante Colo Colo, partido en el cual marcó los dos goles que significaron la victoria de su equipo.

El “Quili” discrepó con las palabras de Gustavo Quinteros, quien afirmó que el “Cacique” tuvo más chances de marcar. “No estoy del todo de acuerdo. En el primer tiempo nos generamos ocasiones más claras que Colo Colo. Ellos tuvieron mejor dominio del balón, pero las más claras las tuvimos nosotros”, señaló.

El defensa también se tomó con humor sus dos goles anotados ante los albos, ya que, reconoció que no suele tener “suerte” cuando se suma en jugadas de ataque. “Yo gano re poco en el año, hago un gol por temporada, creo que siempre corro equivocado, a donde no cae la pelota. Le digo al Sacha Sáez ‘tienes un imán’, porque donde se pone, le cae la pelota”, indicó entre risas.

“Pero ayer tuve suerte, por fortuna mía no me marcaron bien. Pude convertir los dos goles del triunfo. En este momento lo estamos pasando mal, pero esto nos ayuda a ganar confianza”, mencionó el jugador con pasos por Colo Colo y U. de Chile.

En cuanto a la irregular campaña de La Calera, Vilches explicó que “el inicio de torneo fue con varios lesionados, como Santiago García y yo. La parte defensiva se vio afectada. Tuvieron que improvisar y no salieron los resultados que esperábamos. También hay otros detalles, nos marcaron goles de último minuto, desatenciones, cosas que te van pasando la cuenta”, subrayó.

Además, el zaguero es sincero y admitió que “vamos a estar sufriendo hasta el último, espero que no, a pesar de este triunfo, no estamos muy alejados de la competencia por no descender. Falta todavía para poder descansar en ese sentido”.

Christian Vilches y el momento de la U

Por último, Christian Vilches se refirió a la crisis que vive U. de Chile, club que defendió en entre 2016 6 2018. “Es una pena que un equipo tan grande como la U lleve cuatro años peleando por el descenso, creo que es un tema de presión, es primordial la confianza en cada jugador, es uno de los grandes factores que marcan las situaciones”, añadió.

“Lo veo bien complicado, no voy a mentir, los resultados que ha obtenido la U los tienen peleando en la parte baja y vienen partidos complicados para ellos”, concluyó.