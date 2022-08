Juan Ignacio Duma apuesta por Darío Osorio como la figura del Clásico Universitario: “Se rebela ante cualquier rival y va para adelante”

En un historial escuálido de la U de Chile en los últimos años en los clásicos, tanto ante Colo Colo como ante la UC, un nombre que se repite a la hora de buscar festejos azules ante sus más acérrimos rivales es el de Juan Ignacio Duma.

Como una de las jóvenes promesas del club, en 2013 fue una figura descollante al anotar un doblete para el último triunfo oficial sobre el Cacique y por haber convertido el gol que permitió al club derrotar a los cruzados por la Copa Chile de aquel año.

“Son momentos inolvidables, jugar el clásico es algo impagable. Me tocó ganarlos y convertir en ambos clásicos. Era chico, mi primer clásico contra la UC era la primera final que jugaba, era todo muy significativo. Es el gol más importante de mi carrera“, apuntó Juan Ignacio Duma, en conversación con ADN Deportes.

Un rendimiento que, en su momento, llevó a la U de Chile a tasarlo en 15 millones de dólares. “En ese momento, era muy chico y no le tomé el peso a lo que significaba ese monto. Estaba rodeado de buena gente, hoy en día me doy en cuenta del peso, pero en mí no cambió nada. A un jugador le gusta y para que eso pase tenía que hacer las cosas bien”, comentó quien hoy es parte del ataque de Barnechea.

Juan Ignacio Duma y el Clásico Universitario

El jugador de 28 años entregó su “receta” para el duelo de este sábado. “A Católica hay que mirarlo de igual a igual. No vienen en su mejor nivel, la U tampoco, pero los clásicos son todos diferentes y pueden pasar muchas cosas en el partido que cambien el marcador”, sostuvo, junto con apostar por un resultado.

“Gana la U 2-0, con dos de Darío Osorio. Me gusta su forma de jugar, se rebela ante cualquier rival, va para adelante y eso me gusta mucho”, aseguró el trasandino, que hoy se enfoca en la lucha con el elenco huaicochero en la Primera B.

“Sería lindo volver a Primera, ese es el objetivo. Estoy enfocado en salvar el año, meternos en liguilla y pelear por el ascenso“, cerró.