Con dos dudas: esta sería la formación de la UC para el Clásico Universitario

En San Carlos de Apoquindo, la UC ya afina su formación para el Clásico Universitario, aunque con dudas debido a los problemas físicos de algunos de los integrantes del plantel que planea disponer Ariel Holan.

Todo considerando las dudas en torno al estado físico de dos futbolistas que no han podido tener continuidad en las últimas semanas: el defensa Gary Kagelmacher y el atacante Fabián Orellana.

Ambos no han practicado todos los días de la semana, pero la idea del DT de la UC es disponer de ambos en la formación del Clásico Universitario. De no prosperar aquello, Germán Lanaro y Gonzalo Tapia serían sus reemplazantes, respectivamente.

La formación de la UC para el Clásico Universitario

Más allá de que en el choque con Audax Italiano estuvo jugando Daniel González junto a Branco Ampuero, el ex Santiago Wanderers no sería parte del “plan B” para acompañar al ex Deportes Antofagasta si Gary Kagelmacher no está en condiciones.

Así las cosas, la oncena sería la siguiente en el Estadio Nacional: Matías Dituro en el arco; Mauricio Isla, Branco Ampuero, Gary Kagelmacher o Germán Lanaro y Alfonso Parot en defensa; César Pinares, Ignacio Saavedra y Luciano Aued en mediocampo; dejando en ofensiva a José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri y Fabián Orellana o Gonzalo Tapia.