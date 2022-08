Ben Brereton suma un nuevo interesado para llegar a España

A menos de una semana de que cierre el mercado de fichajes en Europa, los rumores sobre la opción de un traspaso para Ben Brereton siguen a la orden del día.

En Inglaterra, pese a que se ha apuntado al Everton como el elenco que corre con la primera opción, el delantero nacional también maneja chances para llegar a otros clubes de Europa.

Según información de Patrick Boyland, periodista de The Athletic, el Celta de Vigo inició sondeos para contar con Ben Brereton y estarían dispuestos a invertir en el pase del atacante, tasado en cerca de 16 millones de euros.

