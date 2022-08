Colo Colo se prepara para visitar a Unión La Calera en su intento por dar un nuevo paso hacia el título del Campeonato Nacional 2022. Los albos vienen de quedar fuera de la Copa Chile y buscarán redimirse frente al cuadro cementero, que busca alejarse de la zona de descenso a Primera B.

En la revancha ante Ñublense, el defensa Matías Zaldivia sufrió un esguince de rodilla que lo tendrá fuera de las canchas cerca de seis semanas. Ahora, el técnico Gustavo Quinteros tiene un nuevo problema para el próximo partido, ya que el uruguayo Maximiliano Falcón está con complicaciones físicas que lo podrían marginar para el choque ante los caleranos.

El charrúa arrastra molestias en su tobillo izquierdo desde fines de julio y durante esta jornada no pudo realizar el entrenamiento con el resto del plantel.

En conversación con Los Tenores, el zaguero se refirió a la situación que lo obligó a realizarse una resonancia. “Esto viene hace semanas, del día que me pisaron contra Huachipato y en una práctica también tuve un problema. Son pisotones y uno nos le da importancia, pero en la mañana no podía apoyar el pie. Le dije a los doctores y querían descartar una fisura”, comentó.

Además, el futbolista de 25 años expuso que esperará para ver si podrá estar para el duelo ante los cementeros. “Me duele muchísimo cuando estoy frío. Me siento bien, pero el dolor te limita. Al calentar no me duele, pero antes me duele muchísimo. Si llegando al fin de semana no me duele, voy a estar a la orden sin problemas”,

Por último, Maximiliano Falcón fue consultado por el viaje express de Gustavo Quinteros a Portugal. “Después del partido (con Ñublense) nos comentó que tenía que ir por el tema de los papeles, sacar la visa para él y su familia“, cerró.

El compromiso entre Colo Colo y Unión La Calera, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2022, se jugará este domingo 28 de agosto desde las 20:30 horas.