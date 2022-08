Durante la edición de Los Tenores este miércoles, nuestros panelistas conversaron con otro de los exponentes destacados del Congreso “Desarrollo del Fútbol”, el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso.

En el diálogo, abogó por la defensa de la historia futbolística sudamericana. “Hoy les mostramos videos, pero si tú trabajas con un centrodelantero, ¿le mostraste a Zamorano?; si juegas con un delantero goleador que va por las orillas, ¿le mostraste a Salas? Tampoco a los del 2015, hay chicos que no conocen como juegan. Los entrenadores somos responsables al no mostrarles el árbol familiar futbolístico que tenemos”, remarcó el charrúa, que valoró el arribo de Diego López a la U de Chile, club con el que fue semifinalista de Copa Libertadores en 2010.

“Me hice hincha de la U de Chile, es una gran institución y un club precioso. Seguí el último partido contra La Calera, donde estuvimos media hora en la B. Lo veo de lejos igual, evidentemente está en un mal momento. López hizo su carrera en Italia, dirigió allá, fue a Peñarol y fue campeón. Tiene todos los antecedentes para hacer un buen trabajo, pero es más el deseo que le vaya bien a la U“, apuntó el entrenador de 68 años.

Gerardo Pelusso y la realidad de Uruguay

En el diálogo con Los Tenores, fue crítico del momento que vive su país. “El fútbol uruguayo hay que dividirlo entre la liga local, que es de muy baja calidad, y la selección uruguaya, que es lo que nos da más posibilidades. A los jugadores clase A los venden a los 20 años y ya no compiten en el país. La liga local está entre las tres peores ligas de Sudamérica. Si uno no reconoce que está enfermo, es difícil, y los dirigentes aún les cuesta entenderlo. Hasta que no llegue el convencimiento que tenemos que mejorar la infraestructura, es difícil“, apuntó.

Además, aprovechó de cuestionar la proyección que FIFA hará para aumentar a 48 los equipos que participarán en los Mundiales desde 2026. “Me cuesta aceptar los cambios, pero hasta ahí está bien. De 32 para adelante no haría ningún cambio, como tampoco fui partidario de aquella idea de que se jugaran los Mundiales cada dos años. Es muy difícil organizar un Mundial, el del 2030 tendremos que hacerlo entre cuatro países”, recalcó quien fue campeón local en Uruguay, Perú y Paraguay, además de su título con Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana 2015.