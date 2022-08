Este viernes, la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (ASOFIND) informó mediante un comunicado que nuevamente se paralizaron los trabajos en el Estadio Nacional, recinto que está siendo remodelado para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

El problema fue la rotura de un grifo en las afueras del reducto que obligó a vaciar la Copa de Agua del estadio por tercera vez, lo que dejó sin este servicio básico a las instalaciones del Coliseo Central, el Patinódromo, el Centro Acuático, el Court de Tenis y las oficinas de administración.

Desde la ASOFIND también indicaron que hubo problemas de electricidad y servicios de internet. Debido a esta suma de contratiempos, se decidió enviar a todo el personal a sus hogares, situación que se mantiene hasta la fecha, ya que el plan de contingencia “no satisfacía las necesidades sanitarias básicas para el funcionamiento de las dependencias del Estadio Nacional”.

Problemas con la empresa a cargo de las obras en el Estadio Nacional

La Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes afirmó que “no es la primera vez que la empresa a cargo de las obras ha provocado un daño no solo en el funcionamiento, sino también en lo económico, ya que cada vez que hay que vaciar la copa, toda esa agua perdida debe ser pagados por el Instituto Nacional de Deportes”.

El organismo aseguró que los daños podrían afectar directamente al duelo entre U. de Chile y Universidad Católica pactado para jugarse en el Estadio Nacional. “Se desconoce hasta ahora si el Instituto ha cursado multas a la empresa por estos perjuicios, que de continuar ponen en peligro la realización de eventos programados en el recinto, como el Clásico Universitario de la próxima semana”, agregaron.

“Hasta hoy en la mañana, aún no se reparaban las filtraciones, ya que el material de los ductos (rocalit) no es fácil de encontrar ni instalar. De no ser así, se deberá recurrir a un plan de una mayor envergadura, lo que retrasaría aún más la posibilidad de que los funcionarios vuelvan a sus funciones”, advirtieron desde la ASOFIND.