Olympique de Marsella fue protagonista de uno de los grandes fichajes del actual mercado de pases de la Ligue 1 con la llegada del chileno Alexis Sánchez. Ahora, el club del tocopillano buscaría seguir reforzándose para los desafíos de la temporada 2022/23, en la que disputarán la fase de grupos de la Champions League.

Según reportó el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en las transferencias europeas, el OM está en conversaciones con el Manchester United por el préstamo del defensa Eric Bailly.

Olympique Marseille are closing on Eric Bailly loan deal with Manchester United. Understand it’s a loan with buy option included. 🚨🔵 #OM

Negotiations now ongoing with Bailly agents as he has to agree personal terms in case of future, permanent transfer. pic.twitter.com/YrbFFTK8wt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022