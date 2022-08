En la despedida de San Carlos de Apoquindo: el recuerdo al adiós de la UC al estadio de Independencia

Este sábado, la UC jugará su último partido oficial en San Carlos de Apoquindo a estadio lleno, lo que lleva a los fanáticos más mayores del elenco cruzado a recordar que no es primera vez que su club tiene una mudanza en cuanto a su localía.

Si bien esta vez implica una remodelación del recinto deportivo, en 1967, el hoy elenco precordillerano no era conocido como tal pues recibía a los equipos en el estadio Independencia. En aquel año, jugó por última vez un encuentro profesional allí.

Fue el 20 de diciembre de 1967, en la última fecha del Campeonato Nacional de aquel año, donde la UC se despidió de aquel lugar con una contundente goleada 5-1 sobre Rangers de Talca, con un triplete de Juan Barrales, quien fue monarca con los cruzados el año anterior.

“Son los recuerdos más bonitos para mi, me inicié como cadete ahí y tocó jugar el último partido. Al principio fue extraño estar en pleno centro de Independencia y después irse allá arriba”, comentó el exvolante en conversación con ADN Deportes.

“El estadio de Independencia era todo de madera y con una pista de ceniza para el atletismo. A la entrada tenía una piscina. Se veía todo bonito, pero muy rústico, cabían como 8 mil personas”, rememora desde la comuna de Peñaflor.

El historial de aquella UC de 1967

Ese miércoles 20 de diciembre, unas 5 mil personas llegaron al viejo estadio de los cruzados, en la zona norte de Santiago. Con el triunfo ante Rangers, el equipo aseguró el subcampeonato y su clasificación a la Copa Libertadores. Integrantes de ese plantel fueron Alberto Fouilloux, Néstor Isella, Sergio Messen, Ignacio Prieto y por supuesto Juan Barrales, quien sin saberlo cerraba con un triplete la historia del estadio Independencia.

“Después supimos nosotros que no se iba a jugar más allá y tocó la coincidencia que se jugó con Rangers y hacer tres goles. Cuando salimos campeones el 66, nos dieron una entrada vitalicia con un asiento bajo marquesina. Al principio fui hartas veces, pero después ya me invitaban a varios aniversarios y mi hijo mayor me obligaba para ir, queda lejos. Muy campesino uno”, cerró entre risas Juan Barrales, hoy testigo a la distancia de una nueva mudanza de la UC.