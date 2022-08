En el arribo de Alexis Sánchez al Olympique de Marsella, una frase del tocopillano generó eco en Chile y el propio jugador salió al paso para desmarcarse de todo tipo de polémicas.

En las últimas horas, el goleador de La Roja se pronunció a través de sus redes sociales y comentó una publicación de la cuenta de Instagram de TNT Sports. “Tengo que seguir dejando a mi país en lo más alto posible. Los amo. En especial a los niños y todos los chilenos. Vamos, carajo”, escribió el delantero, reafirmando así su cariño por Chile.

El citado medio le respondió al “Niño Maravilla” y señaló que “nosotros también te amamos, Alexis”. Al respecto, el artillero nacional reaccionó nuevamente en su cuenta oficial y agregó: “Eso no tengo dudas, pero los que hablan al pedo me dan una risa. No todos, ojo”.

De esta manera, Alexis Sánchez aclara la situación en medio de sus primeros días como jugador del Olympique de Marsella, club en el cual buscará encontrar su mejor versión de cara a la actual temporada 2022/2023 del fútbol europeo.