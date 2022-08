Este viernes, el Bayern Múnich goleó 6-1 al Eintracht Frankfurt en el primer partido de la edición 2022/23 de la Bundesliga. El cuadro bávaro evidenció su superioridad en condición de visitante y arrancó de gran forma su intento por conseguir su undécimo título consecutivo.

El compromiso se disputó en el estadio Deutsche Bank Part y los dirigidos por Julian Nagelsmann ya estaban en ventaja 2-0 en apenas 10 minutos de partido. El primer gol del encuentro -y del torneo- fue convertido por Joshua Kimmich a los 5 minutos y a los 10′ el francés Benjamin Pavard estiró las cifras.

Antes de cumplir la media hora de juego, Sadio Mané anotó su primer gol en la liga alemana con un cabezazo tras asistencia de Serge Gnabry.

SAIDO MANE!!!

His first goal in the Bundesliga for Bayern 🔥 pic.twitter.com/MjNj6wi5A5

— ESPN FC (@ESPNFC) August 5, 2022