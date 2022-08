Marcelo Cabezas, PF de Nacional, y el impacto de Luis Suárez: “Lleva cuatro prácticas y ya quiere jugar todo el partido, hay que irlo frenando”

Durante la edición de este viernes, Los Tenores tomaron contacto con el preparador físico de Nacional de Uruguay, Marcelo Cabezas, quien es parte del staff técnico del entrenador Pablo Repetto, quien llegó a comienzos de año al “Bolso”.

En ese rol, el PF nacional es testigo privilegiado de quien ha paralizado al fútbol charrúa: el arribo al club de Luis Suárez. “Es un orgullo, motiva y te hace prepararte mejor tenerlo. Fue un suceso nacional, causó mucha expectación. Era poco creíble cuando se empezó a hablar de la opción, pero el cariño por el club y el querer estar cerca de su selección para su último mundial lo hizo posible. En un tramo de 20, 25 minutos, se demoró una hora y media en llegar al estadio. Se paralizó Montevideo prácticamente”, aseguró quien ha dado la vuelta larga para ganarse un lugar en el fútbol.

“Pasan cosas raras. Me encantaría trabajar en cualquier grande de Chile, faltan redes de contacto. Como dicen, nadie es profeta en su tierra y me tocó salir: estuve con Juvenal Olmos en México, como segundo PF de Borghi en Argentina. Me permitió quemar etapas, con bajo perfil, y fue necesario para crecer. Estoy contento con la carrera que estoy haciendo fuera del país. Se extraña la familia y los amigos, pero Montevideo es una ciudad muy cómoda para vivir. Hay mucha seguridad y se come carne todos los días, hay que cuidarse. Es una etapa linda”, expresó Marcelo Cabezas, fascinado con la chance de trabajar con el goleador de la selección uruguaya.

“Lleva cuatro entrenamientos y quiere ya jugar todo el partido, hay que irlo frenando. Es muy competitivo. Me hace crecer a mi y al cuerpo técnico, además de los chicos del club”, enfatizó, esperanzado en que el aporte de Luis Suárez les permita revertir la llave contra Atlético Goianiense en Copa Sudamericana. “Con el animal que tenemos, lo vamos a dar vuelta. Acá tuvimos varias ocasiones, ellos sólo una y acertaron, aseguró.

El análisis de Marcelo Cabezas al fútbol chileno

Como preparador físico, hizo una dura comparación de la realidad chilena con lo que ha podido ver los últimos años tanto en Uruguay como en Ecuador, donde fue parte de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

“El ecuatoriano está genéticamente muy bien preparado, es natural su velocidad y resistencia: tenía jugadores que nunca iban al gimnasio y estaban marcados muscularmente. Si se entrenara más constante, sería potencia sudamericana. Y en Uruguay hay 300 mil personas que se mueven todos los fines de semana por el fútbol, desde los más chicos hasta los más grandes. El baby fútbol es el gran secreto para ellos, lo juegan a toda edad. Va en la idiosincracia del país, nos cuesta eso. Los uruguayos están siempre metiendo”, apuntó, junto con evaluar la realidad en torno a los PF en el país.

“En Chile tenemos excelentes profesionales. Antes para ser PF tenías que estudiar cinco años y ahora hay cursos de año y medio, ha crecido mucho el abanico de profesionales. Tienen que haber más espacios, darnos a conocer. El deporte acá es un estilo de vida, en Chile las jornadas largas de la educación”, cerró desde Montevideo.