Jorge Valdivia avala la eventual salida de Gabriel Suazo: “Es su momento para partir, tiene que pensar en ser un jugador de selección”

En las últimas horas han aumentado los rumores en torno al interés del Fenerbahce de Turquía por sumar al capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, situación que fue valorada por el “Tenor 10”, Jorge Valdivia, en la edición de este miércoles en Los Tenores de la Tarde.

“Cuando salgo de Colo Colo le dije que era su momento para que fuera capitán un par de años y que luego se fuera al extranjero. Es su momento para partir. Tiene que pensar en ser un jugador de selección y para tener una regularidad ahí tiene que irse al extranjero, porque va a aprender mucho más de lo que ha aprendido en Colo Colo”, aseguró el exfutbolista, quien compartió camarín con el lateral albo entre 2017 y 2020.

“Es difícil ser líder, tener una voz fuerte en el camarín y no jugar. Él juega todos los partidos, entrena siempre, juegue bien o mal. He sido testigo de su evolución, me pone contento por él. Fue uno de los más regulares en Copa Libertadores. Deseo que de ese salto. Contra Araujo ante Uruguay hubo mucha diferencia y él lo sintió. Irse afuera le va a servir para sumar lo otro”, recalcó Jorge Valdivia en torno al futuro de Gabriel Suazo.

Jorge Valdivia y las críticas a Gabriel Suazo

En conversación con ADN Deportes, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, aseguró que de momento no han llegado ofertas formales por el lateral de 24 años. “Lo que vale la pena es que nosotros tenemos a Gabriel de aquí a lo que queda de este año. En caso de que no exista una oferta de un mercado importante en este mes. Estamos confiados en que vamos a llegar a una renovación, hemos acercado mucho las partes y no tenemos mayores diferencias”, aseguró.

De todas formas, el “Mago” aseguró que es cosa de tiempo considerando su evolución futbolística. “Es mérito única y exclusivamente de él, no hay dirigentes, entrenadores ni hinchas: a punta de esfuerzo, entrenamiento, aprender de los errores. Se comió las críticas durante mucho tiempo, el que quiera ponerse una medalla por su rendimiento está equivocadísimo”, comentó.

“Es un tipo muy centrado, educado, ubicado, entiende las críticas como algo positivo y cuando tu llevas eso a una mejora es positiva. Cuando el jugador se va hacia abajo con las críticas es difícil, pero él se fortalece ante la crítica”, resaltó el “Tenor 10”, expectante ante una posible salida de su excompañero al fútbol europeo.