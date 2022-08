A 10 fechas del término del Campeonato Nacional 2022, y con Colo Colo como el máximo candidato al título, en el Cacique ya piensan en la conformación del plantel para la temporada 2023. Uno de los objetivos del club es asegurar la compra de Juan Martín Lucero, quien se consolidó como la principal garantía de gol en Macul.

En 28 partidos jugados con la camiseta alba, entre la liga local, Libertadores, Sudamericana y Copa Chile, el futbolista argentino suma 19 goles y 5 asistencias con el equipo. Su rápida adaptación al plantel dirigido por Gustavo Quinteros y sus notables registros convencieron a la dirigencia de Blanco y Negro de desembolsar los 900 mil dólares que cuesta su pase.

En conversación con ADN Deportes, el gerente deportivo Daniel Morón reconoció que están decididos a comprar la ficha del argentino. “Cuando trajimos a Juan Martín, con toda la búsqueda que hicimos, fue pensando en que esto era lo que iba a resultar e hicimos un pleno, como si estuviéramos en el casino. Por supuesto que estamos todos en la línea de hacer el esfuerzo“, aseguró.

Por otro lado, el encargado de los movimientos del primer equipo albo se refirió a la situación de Gabriel Suazo, quien interesaría en el Fenerbahce de Turquía. Adam Silberman, el representante del capitán colocolino, confirmó que está en conversaciones con el cuadro turco.

De todos modos, Morón apuntó que Blanco y Negro no ha recibido ninguna oferta por el zurdo. “No puedo hablar de algo que no existe. Hoy no hay absolutamente nada. Son posibilidades que busca su representante y hablar de suposiciones no vale la pena”, comentó.

En cuanto al futuro del futbolista de 24 años, el directivo albo afirmó que la intención de Colo Colo es extender su vínculo, el que finaliza en diciembre de 2022, aunque no descarta su partida antes de esa fecha.

“Lo que vale la pena es que nosotros tenemos a Gabriel de aquí a lo que queda de este año, en caso de que no exista una oferta de un mercado importante en este mes. Estamos confiados en que vamos a llegar a una renovación, hemos acercado mucho las partes y no tenemos mayores diferencias”, concluyó.