Waldo Ponce: “Prefiero que el momento de la U lo saquen adelante jugadores de casa, que sienten la camiseta”

Los análisis en torno al momento de la U de Chile tras perder nuevamente el Superclásico ante Colo Colo no se han hecho esperar y quien levantó la voz en torno al momento azul es el ex central del club, Waldo Ponce.

“Un poco de frustración, rabia y pena por no conseguir el resultado que se esperaba. El primer tiempo fue parejo, pero lamentablemente después no se pudo. Hay que darle mérito al rival, Colo Colo tiene un equipo creado para jugar Copa Libertadores, con dos jugadores por puesto, y se acomodó mucho mejor en el segundo tiempo”, aseguró en conversación con ADN Deportes, quien reparó en las críticas de Johnny Herrera respecto al nivel de los jugadores que han llegado al club.

“A uno le da un poco de rabia ver errores de concepto y funcionamiento, cosas que uno tiene que tener incorporado, uno se enoja con eso. Eso no significa que no entren con la voluntad de ganar. Hay varios jugadores que no han tenido la capacidad de jugar en un equipo grande, en nuestra época era impensado que llegaran ciertos jugadores“, comentó Waldo Ponce.

Las proyecciones de Waldo Ponce

En cuanto al rendimiento defensivo de la U de Chile, donde el ex seleccionado nacional es especialista, remarcó lo solo que estaba Juan Martín Lucero al momento de anotar el 3-1 definitivo en Talca.

“Es un error de marca, cuando tomas mano a mano es responsabilidad de quien marca y eso fue error de Junior (Fernandes). Cuando no se marca zonal, uno asume la responsabilidad de marcar a tu jugador, independiente de si en el rival te hacen cortina”, puntualizó el exjugador de 39 años, que planteó cómo debería afrontar el club la lucha por no perder la categoría.

“No hay que desconocer la situación en que está el equipo, pero ya no es coincidencia. Van cuatro años peleando el descenso y eso te dice algo. Se han intentado tantas cosas, se han tomado tantas decisiones, pero prefiero que esto lo saquen adelante jugadores de casa, que sienten lo que significa la camiseta. Si desciende el club, a ellos sí les va a doler. Prefiero darle confianza a esos jugadores, aunque cometan errores, pero sí van a sentir lo que significa jugar en la U”, cerró en la conversación con ADN Deportes.