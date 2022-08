Arturo Vidal comenzó de gran nueva etapa en Flamengo. Desde que llegó a Río de Janeiro el pasado 6 de julio, el “King” ya acumula tres partidos, un gol y una asistencia.

De momento, solo hay sonrisas en el volante chileno, quien sigue adaptándose rápidamente al cuadro brasileño desde que debutó con el club, en el triunfo ante Avaí por el Brasileirao.

Precisamente, el “Rey Arturo” conversó con Fla TV y se refirió a lo que fue su estreno oficial con la camiseta del “Mengao”, partido en el cual aportó con una destacada recuperación de balón que luego terminó en el gol de la victoria.

“Cuando el partido estaba 1-1 entré con muchas ganas, ilusión y alegría de entrar al campo con la camiseta de Flamengo. Siempre lo soñé y lo pude cumplir. Y qué mejor que con un triunfo. En esa jugada pude robar el balón por el costado y después pudimos marcar, que es lo más importante, que el equipo haya ganado”, señaló el mediocampista nacional.

Arturo Vidal elogia a su “mejor amigo” en Flamengo

Además, el ex Inter de Milán comentó su buena relación con el zaguero Rodinei, a quien reconoce como su compañero más cercano dentro del plantel. “Cuando llegué a Flamengo, la forma de jugar de él (Rodinei) me gustó mucho, sin dejar afuera a los demás que tienen mucha calidad, el nivel de jugadores es muy alto, pero con él encontré algo que me sorprendió: su velocidad, fuerza y alegría”, indicó.

“Todo el equipo me ha tratado muy bien, con mucho cariño y respeto, me siento como en casa, como si llevara mucho tiempo, pero con Rodinei tengo un cariño que lo he tomado muy rápido porque también habla español y está alegre, igual que yo”, concluyó el volante de La Roja.

El nuevo desafío de Arturo Vidal en Flamengo es, ni más ni menos, que la Copa Libertadores. El “Fla” enfrenta a Corinthians este martes por los cuartos de final del certamen continental.