Este miércoles, Arturo Vidal arribó a Río de Janeiro para sellar su incorporación al Flamengo. En su llegada a Brasil, con la presencia de hinchas del Mengao en el aeropuerto, el mediocampista chileno aseguró que las negociaciones aún no están cerradas en su totalidad.

El volante de La Roja aterrizó cerca de las seis de la tarde de la hora local y entregó escuetas declaraciones sobre su llegada al cuadro carioca.

“Feliz de estar acá. Todavía estamos en conversaciones, pero lo lindo es que estoy acá y puedo ir al estadio”, fueron las primeras palabras del “King” en su arribo al Aeropuerto Internacional de Galeão.

Además, el mediocampista expuso que estará en el estadio Maracaná para ver la revancha entre el Mengao y Deportes Tolima por los octavos de final de la Copa Libertadores (1-0 para los brasileños en la ida). “Voy a ver el partido como hincha de Flamengo. Ojalá se gane”, manifestó Vidal antes de abandonar el terminal aéreo.

Arturo Vidal, new Flamengo player as expected. Deal agreed and set to be signed, he has now arrived in Brazil in order to complete move to Mengão from Inter. 🔴⚫️🇨🇱 #Fla

Vidal will undergo medical tests this week.@raflamello81 🎥⤵️ pic.twitter.com/RvDylYBJRZ

