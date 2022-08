Este domingo, River Plate sufrió una dura derrota 2-1 ante Sarmiento de Junín en el Monumental de Núñez. El compromiso por la undécima jornada de la Liga Profesional de Argentina marcó el regreso de Paulo Díaz a la convocatoria del equipo millonario.

A raíz de una sinovitis en su cadera, el defensa chileno quedó fuera de las citaciones para el empate ante Vélez Sársfield y los triunfos frente a Gimnasia La Plata y Aldosivi. Ya recuperado y luego de casi tres semanas de ausencia, el técnico Marcelo Gallardo volvió a tener a disposición al futbolista de 27 años.

De todos modos, el “Muñeco” decidió no arriesgar al zaguero de La Roja y no lo incluyó en la formación titular. En tanto, el exatacante de Colo Colo, Pablo Solari, no fue citado debido a un cuadro gripal.

A los 31 minutos de la primera etapa, Fernando Martínez rompió líneas y habilitó a Guido Maneiro para que el mediocampista convierta la apertura de la cuenta.

Antes de irse al entretiempo, Mainero sirvió un tiro de esquina desde el costado derecho y Federico Andueza aprovechó una mala salida de Franco Armani para marcar el segundo de los visitantes.

En el complemento, Gallardo decidió enviar a la cancha a Paulo Díaz con indicaciones para que el zaguero sea un elemento extra en la ofensiva del equipo.

A los 67 minutos, los locales descontaron a través de un cabezazo de Emanuel Mammana, quien pivoteó un centro del colombiano Juan Fernando Quintero. Pese a esto, River Plate no logró anotar nuevamente y Sarmiento de Junín consiguió su segundo triunfo ante el conjunto millonario en la máxima categoría del fútbol trasandino.

Con esto, el club de la banda sangre marcha en la duodécima posición de la tabla con 15 puntos. En 11 jornadas, el equipo ha cosechado 4 triunfos, 3 empates y 4 derrotas.

En la próxima fecha de la Liga Profesional de Argentina, los dirigidos por Marcelo Gallardo disputarán el clásico ante Independiente de Leandro Benegas, el domingo 7 de agosto a las 19:30 horas de Chile.