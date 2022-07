El potente consejo de Jorge Valdivia para Víctor Felipe Méndez en su partida al fútbol ruso

Este viernes en Los Tenores de la tarde de ADN Deportes, el volante chileno Víctor Felipe Méndez conversó con el panel del equipo y recibió un emotivo consejo por parte de Jorge Valdivia.

El “Mago” Valdivia, nuevo Tenor de ADN Deportes, comenzó indicándole a Méndez que “cuando nosotros nos vamos del club que llevamos muchos años, generamos lazos, estamos acostumbrados a la rutina, el llegar al entrenamiento, los compañeros, lo paso bien, etc”, partió diciendo.

Agregó que “como consejo, olvídate rápidamente de Unión Española, guárdalo en tu corazón, tómalo como una experiencia nutritiva, y comienza a enfocarte en lo que va a ser Rusia en este gran desafío que tienes por delante”, esgrimió el ex volante de Colo Colo.

Valdivia le dijo además a Méndez que “cuando uno llega a un país donde el idioma no es lo nativo, no es lo propio, entendemos que el idioma ruso es difícil, por ahí si tienes tiempo estudia, que tu novia que te va a acompañar que también estudie“, comentó el ex volante.

“Trabaja físicamente porque es un fútbol totalmente distinto al chileno. Estando bien allá en Rusia vas a tener muchas chances de venir a la selección y es ahí donde tienes que estar apuntando, el tener un temporada que puedas jugara para poder tener chances en la selección”, cerró Jorge Valdivia como consejo para Víctor Felipe Méndez.

Con su arribo a CSKA Moscú, Víctor Felipe Méndez da el salto y vivirá su primera experiencia fuera del fútbol chileno, luego de cinco años desde que debutó profesionalmente en el medio local con la camiseta de los “Hispanos”.

Además, el volante chileno será el quinto sudamericano en el plantel de la escuadra rusa, sumándose al argentino Adolfo Gaich, el colombiano Jorge Carrrascal, el brasileño Bruno Fuchs y el paraguayo Jesús Medina.