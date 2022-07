Este miércoles, el duelo entre Flamengo y Athletico Paranaense por la Copa de Brasil estuvo marcado por el debut de Arturo Vidal en el Estadio Maracaná, sin embargo, las noticias también pasaron por hechos que ocurrieron fuera de la cancha, con una batalla campal que protagonizaron los propios hinchas del “Mengao”.

Tras finalizar el partido, las cámaras de SporTV registraron una brutal pelea entre los mismos fanáticos del “Fla” ubicados en un sector del recinto deportivo. Los barristas se enfrentaron con puñetazos y patadas, incluso, uno de los involucrados cayó desde los asientos.

Minutos después, los aficionados brasileños volvieron a verse las caras en los pasillos del estadio. Mediante redes sociales se viralizó un video en el cual aparecen dos bandos a punto de combatir, no obstante, la policía interfirió y por la fuerza tuvo que dispersar a los hinchas presentes.

De momento, se desconocen las razones por las cuales la hinchada de Flamengo se enfrentó en una batalla campal. En tanto, el club tampoco se ha pronunciado respecto a estos incidentes.

— out of context brasileirão (@oocbrsao) July 28, 2022

A briga continua no Maracanã entre as Torcidas Jovem e Raça Rubro Negra do Flamengo. pic.twitter.com/FwPctg0r04

— RIO FAVELA,NOTICIAS. (@icentivaemotiva) July 28, 2022