Ariel Holan: “Asumo la responsabilidad de ver cómo reconstruyo un equipo que no era competitivo cuando lo recibí”

El técnico de la UC, Ariel Holan, defendió su proceso al interior del elenco cruzado pese a las dos derrotas seguidas en el Campeonato Nacional 2022, donde está a 17 puntos del líder del torneo, Colo Colo.

“Digo que somos un equipo en construcción porque es nuestra realidad, tenemos un buen plantel y lleva un tiempo ponerse a punto individual y colectivamente. Estamos trabajando los dos frentes, sobre todo a nivel físico porque muchos vienen de un semestre sin muchos minutos. Nivelar todo eso, con un plantel que tuvo muchos lesionados, toma tiempo. Veo una mejoría cada vez más grande en el equipo, intentamos hacer un fútbol diferente y eso requiere tiempo“, aseguró el trasandino, que enfatizó las diferencias respecto a su primer período en el club.

“El equipo del 2020 lo tomo en una situación totalmente diferente a la de este equipo. Aquel había salido campeón y le di mi identidad, tuvimos un gran desarrollo en torneos internacionales. Ahora recibí un equipo a tres puntos del descenso, con muchos lesionados y perdimos a Diego Valencia. Asumí la responsabilidad de ver cómo reconstruyo un equipo muy competitivo, pero que no lo era cuando yo lo recibí (…) Acá no hay un problema psicológico, sino que no todos los jugadores están en el mismo nivel. Semana a semana irán mostrando su mejor gestión. No es un problema mental, sino de trabajo duro y de cómo nos vamos recuperando partido a partido“, insistió Ariel Holan.

La movida previa de la UC ante Cobresal

De cara al choque del sábado en San Carlos de Apoquindo, el entrenador de los cruzados asumió que pueden haber variantes en la zaga. “Ante Palestino hicimos un partido defensivamente superior al de Curicó Unido. Es un puesto que está muy competitivo: Germán Lanaro está en la última etapa de su puesta a punto competitiva, Nehuén Paz va mejorando su nivel, Daniel González tiene una neumonía. Es una posición donde nos hemos reforzado, los que estuvieron el fin de semana lo hicieron bien y los que no están en el equipo titular han mejorado mucho”, apuntó.

En la conferencia de prensa, reconoció las dificultades físicas que arrastra Fabián Orellana. “Tiene una molestia en el tendón de Aquiles, ya no pudo entrenar con normalidad hoy. Es un jugador de mucha experiencia, puede jugar detrás del delantero o por las orillas, como lo ha hecho gran parte de su carrera”, explicó el ex DT de Independiente, que destacó lo que puede hacer Cobresal.

“Es un equipo dinámico, con delanteros rápidos. El mediocampo tiene juego, su defensa no es lenta y trata de jugar bien al fútbol. De todas formas la energía nuestra está puesta en delinear nuestro equipo”, cerró.