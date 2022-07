Ronald de la Fuente y el momento de Curicó Unido: “Cuando estás tercero, se me abre el apetito por ganar el campeonato”

Tras la victoria 3-1 sobre Unión Española en San Carlos de Apoquindo, en el plantel de Curicó Unido valoraron el trabajo con el cual pudieron llevarse los tres puntos ante uno de los animadores del Campeonato Nacional 2022, algo que reconoció el lateral Ronald de la Fuente.

“Fue un partido difícil, en una cancha muy complicada, San Carlos está irreconocible, pero me quedo con la actitud del equipo y la importancia de anotar en momentos justos durante el partido. Cuando era muy parejo logramos desequilibrar, nos pusimos en ventaja y supimos defender bien en los momentos que lo necesitamos para rematar el partido con un contragolpe maravilloso. Feliz de la posición en que estamos, es para lo que trabajamos y esperamos seguir así”, comentó en diálogo con ADN Deportes.

Ya ubicados a cuatro puntos del líder, Colo Colo, el ex lateral albo se entusiasma con la chance de ganar el título con Curicó Unido. “El jugador que no parte con la ilusión de ganar el campeonato mejor que se dedique a otra cosa. Cuando estás tercero, con opciones de ganar el campeonato, se me abre el apetito, esperando alcanzar a los de arriba. Estamos trabajando para dar caza a los de arriba, pero siendo mesurados y yendo partido a partido, entendiendo que resta un montón de campeonato todavía”, explicó el defensa de 31 años.

Ronald de la Fuente y las claves de Curicó Unido

El elenco de la Séptima Región superó a Colo Colo como el equipo más goleador del Campeonato Nacional 2022, completando 37 festejos con los tres que le propinó a Unión Española. Todo en una racha que los tiene sin haber perdido aún en la segunda rueda del torneo.

¿Qué explica el momento del equipo dirigido por Damián Muñoz? Esto planteó el lateral del elenco albirrojo. “Una de las virtudes de este equipo es demostrar carácter. Hay jugadores de tremenda experiencia, poniéndo la jerarquía al servicio del equipo. Nos ha dado buenos resultados. Tenemos además jovenes con mucha hambre de triunfar. Se ha hecho un grupo tremendamente bueno, es la clave de la posición en que estamos”, apuntó.

El próximo duelo de Curicó Unido, por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2022, será el sábado 30 de julio, en La Granja, cuando reciban a Everton.