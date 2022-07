Decisión tomada: este es el horario final para el Superclásico entre la U y Colo Colo en Talca

Después de muchas idas y vueltas, y dolores de cabeza en el Centro Deportivo Azul (CDA), finalmente en la Universidad de Chile respiran tranquilos de cara al Superclásico de este domingo ante Colo Colo.

Esto porque tras la reunión de este lunes en Talca, se autorizó completamente el duelo entre azules y albos en el Estadio Fiscal de Talca, por lo que los universitarios tendrán otro recinto más para ejercer su localía.

Eso si, el horario del duelo más importante del fútbol chileno cambió. En un inicio, la ANFP había puesto como inicio del encuentro las 15:00 horas, pero por recomendación de Carabineros, aquello se adelantó.

Universidad de Chile y Colo Colo se verán las caras en el Talca desde las 13:30 horas. Además, los azules contarán con un aforo limitado de 7.000 espectadores y la venta de entradas será solo para fanáticos universitarios.

El Superclásico en Talca sigue en pie: rechazan orden de no innovar en el recurso de protección que interpuso el alcalde https://t.co/0EZHL46HSQ pic.twitter.com/xyrg1QnDay — Radio ADN (@adnradiochile) July 25, 2022

Cambia el horario del Superclásico, pero no el lugar

Este lunes, el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, Gerardo Bernales, confirmó que se rechazó la orden de no innovar en el recurso de protección que interpuso el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, con el objetivo de evitar la realización del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Fiscal.

“Atendido a los antecedentes, el tribunal estimó que no era procedente la orden de no innovar, por lo tanto, las cosas siguen su curso normal en lo deportivo, administrativo y gubernamental”, anunció Bernales tras la determinación.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Talca consideró que el Superclásico sí se debería jugar en la ciudad porque “es lo que corresponde mientras no se vea fondo. Nosotros vemos la parte concreta que se nos pidió y estimamos que no procedía la orden de no innovar de acuerdo a los fundamentos”.