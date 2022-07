Alcalde de Antofagasta no descarta albergar el Superclásico: “Si existen las condiciones, podríamos autorizarlo” 

El Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta apareció como opción para albergar el Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo, programado para el domingo 31 de julio por la fecha 20 del Campeonato Nacional.

El reducto norteño es una de las alternativas luego de que otras ciudades se negaron a recibir el choque entre azules y albos, por temor a los posibles incidentes que puedan provocar los barristas de ambos clubes.

En este escenario, el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, no descartó que la ciudad sea sede del Superclásico. “Si existen las condiciones y está todo óptimo, podríamos autorizar el encuentro. Si no están las condiciones y no nos pueden asegurar que nuestro estadio estará intacto, por supuesto que no vamos a prestar el recinto”, señaló a TVN.

Sin embargo, el edil dejó claro que “para nosotros como Municipio es preocupante. No nos deja de llamar la atención este encuentro entre U. de Chile y Colo Colo. Nosotros tenemos que tener todas las garantías”.

Además, el jefe comunal recordó los graves incidentes que provocaron hinchas albos la última vez que asistieron al Estadio Calvo y Bascuñán. “El último partido que jugó Colo Colo en Antofagasta terminó con 100 butacas destruidas. Nosotros necesitamos una garantía y el apoyo de la Delegación Presidencial y Carabineros, como también la seguridad que nuestro recinto deportivo no será dañado”, complementó.