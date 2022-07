Luis Jiménez explica sus motivos para firmar por Magallanes: “Tengo la posibilidad de terminar de buena manera, con mis mejores amigos”

Luis Jiménez conversó con Los Tenores tras ser oficializado como nuevo jugador de Magallanes. “Contento y feliz de reencontrarme con grandes amigos que me ha dado por acá. Es un lindo momento”, aseguró el “Mago”, que explicó lo clave que fueron César Cortés, Carlos Villanueva y el DT, Nicolás Núñez.

“Entre los tres se turnaban para mandarme mensajes. Es un lujo volver a jugar por la situación que está Magallanes, muy cerca de lograr el campeonato y por la forma que tienen de jugar, el estilo que tiene Nicolás Nuñez me identifica mucho y tenemos una muy linda relación. Se dieron demasiadas cosas que no siempre se dan en el fútbol”, aseguró el mediocampista de 38 años, que usará el número 27 en el líder de la Primera B.

De todas formas, Luis Jiménez dijo tener claro lo que significará jugar en el ascenso y no se proyectó más allá de la opción de jugar por Magallanes en la Primera División 2023.

“Mi contrato es hasta final de año. Quiero volver para pasarlo bien, vivir el presente, no tengo planes para más adelante (…) Es mucho más directo, con equipos que prefieren la marca personal, es mucho más físico. Hay muchos más equipos que prefieren defender a atacar, pero es parte de”, planteó el Mago, quien también aseguró que llega en condiciones físicas plenas pese a haber jugado su último duelo oficial en mayo.

“Este año no tuve problemas de pubalgia, si una lesión en el sóleo que me dejó fuera de la selección. Me quiere de centrodelantero, me sentí cómodo desde que me pusieron ahí, hice hartos goles y también me puedo recoger para que suban los extremos“, recalcó.

Luis Jiménez y su balance en el fútbol

Durante la charla con Los Tenores, el jugador no quiso apuntar a líos puntuales que expliquen su salida de Palestino. “Quería retirarme de buena manera, mi salida en Palestino fue media rara y no hay nadie por sobre la institución. Ahora tengo la posibilidad de terminar de buena manera, jugando con mis mejores amigos. Me fui por una serie de situaciones, no algo puntual. Siempre he sido respetuoso de la forma que tienen los entrenadores de plantear los partidos, no fue por la idea de Gustavo Costas que salí. En cambio, si me motivó la idea para llegar a Magallanes”, dijo.

Igualmente, se animó a establecer un análisis de su carrera en torno a lo mejor y lo peor de su carrera. “No me quita el sueño, pero me hubiera gustado jugar un Mundial, es algo que todo futbolista sueña. Lo más lindo son los triunfos que tuve en diferentes países”, explicó el Mago, que también apuntó a los problemas que presenta el fútbol chileno hoy.

“Es difícil competir con países que tienen más presupuesto. Después está el tema de la proyección que tienen los clubes, hay poca inversión. Es difícil que gastando poco puedas tener algo a largo plazo, en otros países se han dado cuenta de eso”, cerró el futbolista.