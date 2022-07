Arturo Vidal mostró hambre de gloria tras ser presentado en Flamengo: “Espero ganar la Libertadores, por algo estoy acá”

Este lunes, Arturo Vidal fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Flamengo y vivió su primera conferencia de prensa ante los medios brasileños. El “King” mostró hambre de gloria y puso su foco en la Copa Libertadores.

“La Libertadores es mi primer sueño, por algo estoy acá en Flamengo. Quiero ayudar a ganar la copa, es algo muy importante. He ganado hartas cosas, pero la Libertadores es algo que un futbolista en Sudamérica siempre sueña con tener, y espero ganarla con Flamengo”, señaló el “Rey Arturo”.

A la espera de poder debutar con el “Mengao”, el mediocampista de La Roja aseguró estar “bien físicamente, pero sé que falta un poco para agarrar el ritmo de mis compañeros que vienen jugando todo el año. En Europa paré hace dos meses. Vamos a ir paso a paso y cuando esté bien el entrenador me dará la oportunidad de jugar”.

Además, el ex Colo Colo expresó la emoción que tuvo tras ser ovacionado en el Estadio Maracaná. “Es una de las cosas más lindas que me ha dado el fútbol. Cuando entré y la gente me empezó a gritar, pese a que nunca he jugado en Brasil, sentí el cariño, pensé que iba a llorar, no creía lo que estaba viviendo. Fue un sueño y espero devolver ese cariño cuando juegue”, indicó.

Arturo Vidal también respondió a los polémicos dichos de Cicinho, ex seleccionado brasileño, quien declaró que el chileno no tendrá éxito en Flamengo. “Es difícil responderle a todo el mundo. Cada uno tendrá su opinión. Si él (Cicinho) no pudo ganar cosas ni disfrutar el fútbol como lo vivo yo, no es mi problema. Yo vengo a ganar títulos, sino, no estaría acá, estaría en Chile disfrutando mis vacaciones”, agregó.

Por último, el “King” tuvo palabras sobre su compatriota y excompañero en el Inter de Milán, Alexis Sánchez, a quien se le ha vinculado con el “Fla” en los últimos días. “Con Alexis no he hablado, tiene su vida y verá qué es lo mejor para él. Yo solo me preocupo de lo mío”, concluyó.