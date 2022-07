En un fin de semana de definiciones en el Fútbol Formativo, la UC se impuso por 2-1 a Colo Colo y consiguió el título del Campeonato Nacional Sub 16. Los cruzados fueron el mejor equipo durante la fase regular del torneo y culminaron su gran campaña con la obtención del trofeo.

En semifinales, los dirigidos por Carlos Ramírez derrotaron por la cuenta mínima a Cobresal, mientras que el Cacique dejó en el camino a Palestino.

De esta manera, el campeonato se definía entre los dos mejores clubes en en la primera etapa del certamen. En la final disputada en Quilín, los estudiantiles se pusieron en ventaja en la primera etapa con goles de Axel Cerda, sobrino del portero Fabián, y Bastián Gómez.

¡Goooooool de Bastián Gómez que aumenta para #LosCruzados! ⚪🔵 Universidad Católica 2-0 Colo-Colo | Final #CampeonatoGatorade Sub 16 pic.twitter.com/7o8bYyCvJ3 — Universidad Católica (@Cruzados) July 9, 2022

En el complemento, Francisco Marchant anotó el descuento para los albos, que se ilusionaron con llevar la final a la tanda de penales.

Cuando el partido finalizaba y la Universidad Católica lograba el título, el árbitro sancionó un tiro libre que provocó roces entre los jugadores, los que fueron complementados por los fanáticos cruzados en Quilín, quienes reclamaban que el tiempo ya estaba cumplido.

Colo Colo tuvo la opción de marcar el empate desde el balón parado en la última jugada, pero el disparo no incomodó al portero cruzado y la UC alcanzó el Campeonato Nacional Sub 16.

En la final Sub 15, los universitarios cayeron 2-0 ante Deportes Temuco y, en la Sub 17, Palestino derrotó al Cacique para alzar el trofeo. Los precordilleranos tendrán la opción de sumar otra copa a sus vitrinas, ya que en la definición pendiente, válida por el torneo Sub 21, el equipo de proyección de la UC enfrentará a O’Higgins de Rancagua.