Este jueves, la UC sufrió una dura derrota 4-1 ante Sao Paulo (8-3 en el global) y se despidió de la Copa Sudamericana. En el regreso de los cruzados a Chile, Ariel Holan apuntó que el equipo debe mantener la concentración en los objetivos del plano local, como ha manifestado el técnico desde el comienzo de su segundo ciclo en el equipo.

“Es una buena terapia dar vuelta la página rápido y focalizarnos en lo que sí realmente creemos que tenemos que hacer en este semestre. El Campeonato Nacional y la Copa Chile, esos son los objetivos”, manifestó el estratega.

En la revancha ante los brasileños, Cristián Cuevas fue reemplazado a los 30 minutos del primer tiempo por Daniel González debido a problemas físicos. Para desgracia cruzada, el excaturro también se lesionó y será baja en la UC, al igual que Raimundo Rebolledo, quien quedó descartado en la previa del duelo de vuelta. “En dos días dejamos a tres jugadores en el camino y creo que es el costo más importante de todo esto, aparte de la derrota”, expresó Holan.

En el caso de Mauricio Isla, quien no fue parte de la convocatoria para visitar a los paulistas, el entrenador reiteró que se debió a problemas físicos del seleccionado nacional. “No lo guardamos. Mauricio tenía un golpe y si lo poníamos en riesgo podíamos no tenerlo por 15 o 20 días. Está evolucionando bien y esperamos contar con él y también con Luciano Aued”, expuso.

Por otro lado, el técnico lamentó la salida de Diego Valencia, delantero que frente Sao Paulo disputó su último partido antes de partir al Salernitana. “Con el corazón partido. Muy contento por Diego, porque evidentemente es un salto importante en su carrera. Por otro lado, la tristeza de perder a un ser humano excepcional, a un deportista extraordinario que está muy lejos de su techo. Así es el fútbol en nuestros países, somos vendedores y es importante para el crecimiento de los futbolistas”, apuntó.

Consultado respecto a la posibilidad de sumar un refuerzo en la ofensiva, Ariel Holan dejó la puerta abierta. “Es algo que hablamos internamente con los directivos. De tener muchos delanteros pasamos a tener muchas salidas, de Barticcioto, Buonanotte, Valencia, sumado a las lesiones de Montes y Cuevas”, concluyó el DT cruzado.

Mientras se define esa opción, la UC prepara el duelo por la fecha 17 del Campeonato Nacional ante la Unión Española. En el estadio Santa Laura, los estudiantiles buscarán acercarse a los puestos de avanzada, mientras que los hispanos intentarán recuperar el liderato de la tabla. El compromiso se jugará este lunes 11 de julio desde las 18:00 horas.