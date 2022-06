Pablo Milad sobre la grave denuncia que involucra a Erick Pulgar: “Él dice que no conoce a la persona y no estuvo en esos lugares”

Pablo Milad, presidente de la ANFP, habló este miércoles en un punto de prensa para referirse a diversas situaciones en relación con el fútbol chileno. Una de ellas tiene que ver con algo fuera de la cancha, respecto a la grave denuncia que involucra a Erick Pulgar con un abuso sexual.

Milad indicó que “esto es a nivel de fiscalía. Hay una investigación previa por la denuncia de una niña, pero no tenemos antecedentes para referirnos a la situación como es, con detalles. Una vez que tengamos antecedentes, haremos un comunicado especial”.

En este mismo tema, el mandamás del balompié nacional reveló que “el cuerpo técnico sí conversó con él (Pulgar). Según lo que dice Erick, él no tuvo nada que ver, no conoce a la persona y no estuvo en los lugares que dice la niña”.

Caso Byron Castillo

El timonel de la ANFP también tuvo palabras por el caso Byron Castillo y la apelación de Chile tras perder en la denuncia. “Llegó la justificación del fallo de la FIFA. Nosotros ahora tenemos que apelar y dependiendo de la respuesta de ese fallo ya tenemos la última opción que es el TAS. Vamos a seguir el procedimiento normal de principio a fin”, aseguró.

Demanda de Javier Castrilli

En cuanto a la demanda de Javier Castrilli, ex jefe del arbitraje chileno que exige una millonaria indemnización a la ANFP, Pablo Milad añadió que “cada uno tiene el derecho a pedir lo que quiera, estamos en un país libre. Está en su derecho de hacer lo que quiera y nosotros también”.

“No quiero hacer más comentarios porque es algo legal que están viendo los abogados. Respeto a Javier y nunca he tenido malas palabras con él”, complementó.

Nuevo Juan Pinto Durán

Por último, el presidente del fútbol chileno adelantó lo que será el nuevo complejo deportivo de Juan Pinto Durán. “La inversión es gigantesca, porque es con hotelería, piscinas temperadas, salas de terapia, consultas médicas, laboratorios y gimnasios de última generación”, expresó.

“Es una ciudad deportiva porque va a albergar todo lo relacionado con el fútbol: fútbol sala, fútbol playa, fútbol femenino y fútbol formativo. Incluso las oficinas de la Federación”, concluyó.