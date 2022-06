Gonzalo Higuaín: “La chance que más me recrimino es la de la final contra Chile en Estados Unidos”

El delantero argentino Gonzalo Higuaín hizo un balance respecto al desarrollo de su carrera, donde tuvo destacados pasos por clubes europeos pero nunca pudo levantar un título con la selección albiceleste.

En conversación con TyC Sports, el “Pipita” recordó con particular dolor la final perdida ante Chile en la Copa América Centenario disputada el 2016 en Estados Unidos.

“De las chances erradas en finales, la que más me recrimino el mano a mano con Chile en Estados Unidos”, aseguró Gonzalo Higuaín, quien se defendió del hecho de no haber obtenido trofeos con Argentina.

“Si hubiésemos salido campeones del Mundo, habríamos sido la gloria. Como no pasó, no sirvió”, explicó el delantero del Inter de Miami.

Gonzalo Higuaín y su balance con Argentina

Además de parafrasear a Marcelo Bielsa, respecto a su frase sobre valorar más el recorrido sobre el resultado, se mostró en paz con sus críticos. “Hoy no me mueve la aguja si me valoran o no, lo dejo a criterio de los demás. Sé que por momentos han tenido comentarios y mensajes exagerados, pero no tengo rencor para nadie. Amo Argentina y amo mi país”, sostuvo junto con destacar al plantel con el que compartió por varios años en Ezeiza.

“El estar, el disfrute y la armonía, con toda la carga que venía de afuera, era más difícil, pero igual llegamos a finales. Imaginate la fortaleza mental que tenía ese plantel”, cerró el delantero de 34 años.