Daniel Morón anticipa refuerzos esta semana para Colo Colo: “Hay algunos que están cerca, más de uno”

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, fue parte del segundo grupo de la delegación alba para ir a Temuco, donde este jueves enfrentarán al elenco sureño por la fase 3 de la Copa Chile,.

Ante la insistencia de los medios de comunicación, el ex portero se refirió al lento mercado de fichajes que tiene al Cacique sin sumar refuerzos aún. “Yo también estoy preocupado. A veces no se dan los plazos, pero todavía tenemos tiempo. Ha costado, es una etapa donde hay pocos refuerzos que se puedan contratar. No hay mucha disponibilidad, es difícil. Tambien juega en contra la Sudamericana“, explicó el dirigente de Blanco y Negro.

Al momento de ser consultado por la opción de Agustín Bouzat, el último nombre vinculado a Colo Colo, Daniel Morón sorprendió. “Hay varios nombres en carpeta, estamos viendo ahí. Hay algunos que están cerca, más de uno”, expresó.

El tiempo apremia a Colo Colo

Daniel Morón dejó en claro que espera sumar futbolistas antes del 25 de junio, cuando vence el plazo para inscribir jugadores en Copa Sudamericana. “Esperemos se vengan anuncios. Lo que más queremos es tener noticias antes del sábado, a veces las cosas no se dan como uno quieren”, sostuvo el campeón de América con el Cacique en 1991.

En los últimos días, Pablo Solari pareció apuntarlo al cuestionar el rechazo a la oferta del América por él, aunque el directivo se desmarcó. “No me doy por aludido, no lo entiendo de esa manera. El tema siempre es grupal. Me gusta hablar de las cosas como equipo. He estado con él toda la pretemporada, como con todos los jugadores”, explicó previo a tomar el avión a Temuco, donde el club buscará el paso a octavos de final de Copa Chile.

“Nos jugamos mucho, siempre pasa en Colo Colo con cada partido. Es mucho lo que se viene mañana”, cerró Daniel Morón.