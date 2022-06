Pablo Solari, delantero de Colo Colo, realizó sus descargos luego de su frustrado fichaje al América de México, equipo que por segunda vez en el año intentó contratar al “Pibe”, sin embargo, desde el “Cacique” no aceptaron la oferta.

“Yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla con ella siempre. Para mí las palabras no se las lleva el viento. Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme”, afirmó el atacante argentino en diálogo con En Cancha.

El ariete lamentó que no se haya cumplido “la palabra” y valoró la oferta que presentó el América. “Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mi familia y para mí”, aseguró.

Pablo Solari se enfoca en los albos

Pese a esta situación que lo afectó de una u otra manera, Pablo Solari quiere dar vuelta la página y centrarse en Colo Colo. “Di todo por el equipo y seguiré haciéndolo. Ojalá salgamos campeones del torneo y llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana”, indicó.

Por último, el “Pibe” reconoció que “jugué los últimos meses con dolores pero siempre quise estar. Amo estos colores y estoy identificado con el club y la hinchada”.