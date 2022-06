Este sábado, Colo Colo igualó 0-0 ante Deportes Temuco por el duelo de ida de la tercera ronda de la Copa Chile. Los dirigidos por Gustavo Quinteros completaron su quinto partido consecutivo sin victorias y el entrenador remarcó la necesidad de reforzar el plantel para los desafíos del segundo semestre.

La última vez que los albos ganaron fue el pasado 14 de mayo en la goleada 4-0 frente a Coquimbo Unido por la fecha 13 del Campeonato Nacional. Si se consideran los amistosos de la intertemporada en Argentina, el equipo suma ocho encuentros sin triunfos.

En un trabado y opaco encuentro en Macul, ninguna de las escuadras logró desequilibrar el marcador y el marcador finalizó en cero. “La idea siempre es jugar bien, gustar y ganar. En el primer tiempo jugamos mal. El segundo fue mejor, pero nos faltó claridad para terminar mejor las jugadas y hacer el gol. No tuvimos precisión y se nos complicó en el resultado”, analizó Quinteros en conferencia de prensa.

Además, el estratega se refirió a su encontrón con Maximiliano Falcón, quien estuvo cerca de ser expulsado. “Tiene un montón de amarillas por protestar y encarar al árbitro. En el vestuario siempre decimos que no protesten, que nosotros nos encargamos de eso y él se va del partido. Hay que hacerlo entrar en razón y eso fue lo que hice. Una amarilla más y dejaba al equipo con diez”, sostuvo el DT.

Por otro lado, el técnico se refirió a la falta de refuerzos para el segundo semestre. “Tenemos un plantel corto y cuando nos faltan jugadores se nos complican las cosas. Yo le paso al director deportivo todos los nombres. Después vienen las negociaciones y ahí ya no depende de mí. Es un tema del club. Había tres nombres para incorporar y no pudimos sumar a ninguno. Estoy preocupado porque no llegaron los jugadores”, apuntó.

Por último, Gustavo Quinteros expuso que conversó con Pablo Solari luego de su frustrado traspaso al América de México. “Con Pablo hablamos y él sabe que tiene un contrato con el club y tiene que cumplirlo. Esperemos que pueda entender la situación y darse al 100% por este club que le dio todo, y él también le entregó todo”, concluyó.

El compromiso de vuelta entre Colo Colo y Deportes Temuco se jugará en el estadio Germán Becker, el próximo jueves 23 de junio desde las 18:00 horas.