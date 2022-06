Este viernes, el plantel de Colo Colo regresó a Chile tras el trabajo de intertemporada realizado en Argentina. En su llegada al país, el portero Brayan Cortés confirmó que espera estar disponible para la llave frente a Internacional de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pese a que no viajó desde el inicio, el iquiqueño fue parte de los trabajos en Buenos Aires, en donde los albos disputaron tres amistosos, en los que consiguieron dos empates (1-1 vs Atlanta y 1-1 vs Tigre) y una derrota (0-2 vs Platense).

Tras aterrizar en la capital, el guardameta se refirió a su proceso de recuperación, luego de ser operado por una rotura de meniscos en su rodilla derecha. Cortés aseguró que su intención es estar para el debut del equipo en la Copa Sudamericana.

“Vamos a tomarlo con mucha tranquilidad y esperar estar al 100%. Apunto a estar desde el primer partido, esa es mi meta. Hasta el momento voy bien, avanzando mucho. Si llego un poco antes para agarrar un poco las sensaciones, sería mucho mejor todavía”, expuso.

Además, el arquero comentó que aún no define su renovación con Blanco y Negro, pero remarcó su deseo de continuar en Macul. “No se sabe nada todavía. Mi intención es seguir en Colo Colo, estoy muy feliz acá, pero ellos también tienen que ver su parte. Espero que se solucione pronto”, apuntó.

Por último, Brayan Cortés analizó la situación de Pablo Solari, quien pudo salir al América en el actual mercado de fichajes, pero la directiva alba rechazó la propuesta de los mexicanos. “Está bien y va a seguir con nosotros. Es una decisión que tiene que tomar él y el club, pero nosotros no nos metemos más allá”, concluyó.

Tras el trabajo en Argentina, Colo Colo se prepara para recibir a Deportes Temuco, por la ida de la tercera ronda de la Copa Chile. El compromiso se jugará en el estadio Monumental, este sábado 18 de junio desde las 18:00 horas, partido que será transmisión de ADN Deportes.