Gustavo Quinteros cierra la puerta a la partida de jugadores en Colo Colo: “No podemos dejar salir a nadie, es imposible”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, hizo un balance en el cierre de la intertemporada que desarrollaron en Argentina y que los tendrá de regreso en el país este viernes para afrontar el resto de la temporada 2022.

Al respecto, lamentó el no contar con refuerzos durante los trabajos a las afueras de Buenos Aires. “Esperemos que los jugadores lleguen lo antes posible para tenerlos al menos antes de los partidos de la Sudamericana o empezar el campeonato”, aseguró el DT del Cacique, que definió la prioridad en cuanto a la búsqueda en el mercado de fichajes.

“El cupo de extranjero tal vez lo utilizaremos en un defensor porque lamentablemente no se pudo quedar Ramiro González, que no ocupaba cupo y era importante por su nivel futbolístico. Tendremos que buscar a un marcador central, hay que reemplazar con urgencia a Emiliano Amor (…) La prioridad era un creativo, pero la lesión de Amor nos obliga a reemplazarlo y es de urgencia”, expresó Gustavo Quinteros, que recalcó la necesidad de sumar jugadores para Colo Colo.

“Sé que se ha hecho una oferta por un jugador más, pero no se pudo contratar rápido en este mercado. Tenemos buen plantel, pero necesitamos incorporar tres jugadores para darle más experiencia a nuestros juveniles y que sigan creciendo“, explicó el argentino.

Gustavo Quinteros y el mercado de fichajes albo

En cuanto a nombres particulares, siguió insistiendo por el regreso de Martín Rodríguez. “Es un jugador importante para mí, es una de las opciones que hay, pero no hay muchas más tampoco con las características que necesitamos. Veremos si es posible lo de Martin, y si no, buscar otra opción”, explicó, junto con recalcar el hecho de contar aún con Pablo Solari pese al interés del América de México en el atacante.

“Venía arrastrando una lesión que no es grave, está con una inflamación que le impidió hacer fútbol estos días. Siempre salir de un equipo es una muy buena opción con un mejor contrato, pero a mitad de temporada es muy dificil. Es complejo reemplazarlo. Si se llega a ir Solari, hay que traer a alguien para reemplazarlo y nunca podremos fortalecer al equipo. Ojalá el jugador se vaya tranquilamente a final de temporada. Reemplazarlo no es fácil, es un chico joven importante para el equipo. Espero que se recupere lo más pronto posible y vuelva a ser el jugador que siempre fue”, aseguró.

Además, ante la información de ADN Deportes respecto a la salida eventual de Cristian Zavala a Argentina, fue tajante. “Es imposible que dejemos salir a más jugadores. Estamos tratando de incorporar para fortalecer, no podemos dejar salir a nadie. Me han llamado para dejar salir a jugadores juveniles y que puedan ganar experiencia, pero no lo puedo hacer. No pudimos hacer una pretemporada con todos juntos”, cerró en la conferencia de prensa.