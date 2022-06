Juan Abarca: “Eduardo Berizzo sabrá encaminar el recambio en La Roja”

En la previa al encuentro entre General Velásquez y Universidad de Chile este domingo por la Copa Chile, Los Tenores conversaron con Juan Abarca, defensa del cuadro de San Vicente de Tagua Tagua, con pasado en la U de Chile.

Durante la charla, destacó el no haber salido de la Sexta Región para recibir a los azules. “Era un tema importante conseguir el estadio. Siempre estuvo la intención de jugarlo en San Vicente, pero ya hay un lindo recinto para jugar este partido”, recalcó junto con valorar lo emocionalmente importante que será en su caso el duelo en El Teniente de Rancagua.

“Es importante volver a enfrentar a la U, pero esto tiene un condimento especial al defender la camiseta de mi pueblo, de mi primer amor en el fútbol. Fue una decisión propia y estoy difrutando el momento, más allá de la división en que estamos”, explicó Juan Abarca.

Juan Abarca, su paso por la U y la Roja

Durante la charla con Los Tenores, hizo un balance de su carrera, la cual lo tuvo en la U de Chile sin descollar del todo pese a llegar a los azules como capitán de la selección chilena sub 20 campeona del torneo Esperanzas de Toulon.

“Tenía muy corta edad cuando me tocó estar en ese plantel, el fútbol es de momentos y me salieron otras oportunidades como en Cobreloa, que disputaba torneo internacional. No quería mi carrera así, pero fui en descenso. Estoy bastante tranquilo conmigo mismo. Uno siempre quiere más, pero he sido esforzado y me he entregado al 100%, con profesionalismo independiente de la camiseta que me ha tocado defender”, comentó.

Con esa misma experiencia en La Roja, aprovechó de defender el ciclo de Eduardo Berizzo, con quien coincidió durante su período como ayudante de Marcelo Bielsa en el plantel nacional. “Hoy no se respeta tanto el proceso de un entrenador. En este momento en que todos estamos buscando el recambio, hay que tener mucha paciencia y confiar en Berizzo, que conoce el fútbol chileno y llega con mucha experiencia a la selección. Sé de la forma en que trabaja, confío en que va a tener un proceso y sabrá encaminar el recambio“, cerró.