Diego López reconoció que Marcelo Díaz es de su gusto: “Es un jugador importante no solo para la U, también para La Roja”

Diego López, entrenador de U de Chile, reconoció su gusto por las cualidad futbolísticas que tiene Marcelo Díaz, uno de los nombres que hace varias temporadas suena en el cuadro azul. El DT alabó al volante, pero no se refirió a la posibilidad de que regrese.

“Es un gran jugador, un futbolista importante no solo para la U, sino también para la selección chilena. Todos los jugadores que tienen calidad me gustan. Cuando un entrenador tiene a disposición futbolistas de calidad, como yo los tengo, eso es lo mejor que puede pretender un técnico”, señaló López en ESPN.

Sin entrar en detalles por los refuerzos, el uruguayo dejó en claro que “en el momento de dar nombres o decir quien sale, quien no, y quien llega, yo preferí mirar lo que hay. Lo que he visto me gustó. Más allá de los nombres, tenemos que formar un grupo fuerte”.

“Es importante lo que hagamos nosotros, lo poco que hemos trabajando ponerlo en práctica y mejorarlo. Hay que mirar poco lo que hay adelante y mirar mucho podamos hacer nosotros. Esa es la idea nuestra”, complementó Diego López de cara al debut de U de Chile en la Copa Chile.