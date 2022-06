En este jueves 9 de junio, Los Tenores de ADN realizaron un programa especial desde el Museo de la Moda como parte de los homenajes a 60 años del Mundial de 1962.

Jean Beausejour, Juan Cristóbal Guarello, Danilo Díaz y Carlos Costas tuvieron dos interesantes entrevistados con pasado en las divisiones menores de La Roja: Cristián Leiva, ex DT de la sub 15 y sub 17, y John Armijo, ex PF de la selección chilena sub 20 en el arranque de la “Generación Dorada”.

Con ellos, el panel supo de las últimas novedades de La Roja, que esta madrugada jugará ante Túnez en el arranque de la Copa Kirin, y las dificultades derivadas del covid-19 entre un par de futbolistas de la delegación.

Por otro lado, supieron de las últimas novedades en el mercado de fichajes del fútbol chileno: Mauricio Isla suena en la UC, la U tiene ya entrenando a Emmanuel Ojeda y en Colo Colo siguen en Argentina a la espera de ver si podrán seguir con Pablo Solari.

Revisa la edición de Los Tenores de este 9 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.