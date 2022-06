Mario Lepe y su encuentro con Gabriel Boric: “A un cruzado no se le niega un abrazo, un autógrafo o un saludo”

No es un misterio el fanatismo del Presidente Gabriel Boric por el fútbol y específicamente por Universidad Católica, club del cual es hincha y por el que a pesar de sus responsabilidades, siempre trata de estar al pendiente.

Tras varias invitaciones, finalmente se concretó la tan esperada visita del mandatario al estadio San Carlos de Apoquindo donde compartió con el presidente de Cruzados, Juan Tagle y también con el histórico jugador de la UC, Mario Lepe.

Precisamente fue el ex volante de los cruzados, quien en conversación con “Los Tenores” de ADN Deportes se refirió a su encuentro con el Presidente, manifestando que “me sorprendí porque yo venía a otra cosa y me llamaron y bien, aparte de todo, de la parte política digamos, es un cruzado más y a un cruzado no se le niega un abrazo, un autógrafo o un saludo”.

“Lo poco que conversamos, él venía mucho al estadio y a la tribuna que lleva mi nombre… Es un orgullo saludar, estar y conversar un rato con el Presidente de la República“, agregó el histórico capitán, a quien el mandatario trató de “ídolo” según se pudo apreciar en las imágenes compartidas por el club.

En la tienda universitaria esperan que esta no sea la única visita del Presidente Boric ya que fue invitado a presenciar en la precordillera uno de los próximos duelos del equipo dirigido por Ariel Holan, donde destaca el partido del 30 de junio ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana, uno de los últimos cotejos que se vivirán en el recinto de Las Condes, antes del cierre del recinto por la remodelación del estadio.