Ben Brereton es nominado al premio “Jugador del Año” en Inglaterra

Ben Brereton consagró la temporada 2021/2022 como la mejor campaña que ha tenido en su carrera. El delantero fue la gran figura del Blackburn Rovers y su destacado rendimiento lo llevó a ser nominado este lunes al premio “Jugador del Año”.

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra dio a conocer a los nominados de cada categoría del fútbol inglés, y en la Championship (segunda división inglesa) aparece el delantero chileno.

“Big Ben” pelea por el galardón junto a Dominic Solanke (Bournemouth), Andreas Weimann (Bristol City), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Harry Wilson (Fulham) y Billy Sharp (Sheffield United). El ganador es elegido en una votación abierta a través del sitio 90min.com.

Ben Brereton terminó su año con 22 goles en 37 partidos disputados, convirtiéndose en el máximo goleador del Blackburn Rovers durante la temporada.

Mientras que en la Premier League, los candidatos al premio “Jugador del Año” son Conor Gallagher (Cristal Palace), Mohamed Salah (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Phil Foden (Manchester City) y Declan Rice (West Ham).

🇨🇱 @benbreo has been nominated for the @PFA @VertuMotors Fans’ Player of the Year Award!

🗳️ To vote, visit: https://t.co/hmNgdTYbdY#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/2zZMx3YYfp

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 23, 2022