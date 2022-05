El goleador sigue: Ben Brereton renovó por un año más con Blackburn Rovers

Ben Brereton le puso fin a las especulaciones en torno al futuro de su carrera y ya definió en dónde jugará la próxima temporada: Blackburn Rovers.

Durante la jornada de este jueves, el club inglés confirmó la renovación del contrato del chileno por un año más, por lo cual, “Big Ben” seguirá en su equipo hasta junio del 2023.

“El club activó la opción de un año más en el contrato de Ben Brereton Díaz, que vencía a fines del próximo mes. El jugador de 23 años, que se unió a los Rovers procedente de Nottingham Forest en agosto de 2018, ahora tiene contrato en Ewood Park hasta el 30 de junio de 2023″, informó el cuadro blanquiazul.

Además, Blackburn destacó la tremenda campaña que tuvo el atacante de La Roja. “El seleccionado chileno disfrutó de su mejor temporada goleadora en 2021-22, anotando 22 goles en la Champioship, convirtiéndose en el primer jugador de los Rovers en 57 años en lograr tal hazaña”, indicó el club.

De esta manera, el artillero nacional tendrá un nuevo desafío con su escuadra la próxima temporada en la segunda división inglesa, con el objetivo de conseguir el anhelado ascenso a la Premier League.

