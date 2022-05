En la última fecha del Torneo Nacional, Universidad de Chile volvió a los triunfos en el campeonato tras derrotar 2-0 a Deportes La Serena en Santa Laura. El defensa Bastián Tapia apuntó a la necesidad de obtener mejores resultados y valoró la llegada de Sebastián Miranda a la banca del equipo.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el canterano de los azules remarcó la importancia de la victoria frente a los granates. “Nos hacía falta un triunfo y qué mejor que hacerlo de la forma en que lo hicimos. Fue un partido bueno, pudimos convertir y no nos convirtieron, aparte que ganamos con nuestra hinchada. Esperamos seguir de la misma manera”, manifestó.

“Me afectaba que no pudiéramos ganar. Soy un jugador súper ansioso y no poder ganar, siendo titular o banca. Lo mismo en los clásicos, el hecho de que perdimos los dos me dejó afectado. Espero tener revancha y ganarlos”, complementó el zaguero.

Respecto a los movimientos en la banca estudiantil, con la salida de Santiago Escobar y la llegada de Sebastián Miranda como técnico interino, Tapia destacó el trabajo que ha realizado Miranda con la confianza del equipo. “Tienen métodos diferentes. Al no resultar el estilo de juego que imponía Escobar, se iba haciendo cada vez más difícil. No estábamos en nuestro mejor momento y sentimos el cambio de entrenador. Miranda nos demostró toda la confianza que nos tenía”, sostuvo.

Por último, Bastián Tapia se refirió a los problemas que ha tenido la U por el comportamiento de sus barristas, y criticó lo ocurrido con la esposa de Hernán Galíndez, quien recibió amenazas por redes sociales. “Son cosas extradeportivas y uno las lamenta, como lo que pasó con Hernán. Hay gente que no valora el apoyo de la hinchada y por el actuar de supuestos hinchas, nos perjudican a nosotros y a la misma gente”, expuso.

El próximo partido de Universidad de Chile será en la visita a Everton de Viña del Mar por la fecha 13 del Torneo Nacional, este sábado 14 de mayo a las 15:30 horas.