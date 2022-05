Sebastián Miranda acude al plantel completo de la U para salir de la crisis: “Cuento con todos los jugadores en este momento complicado”

Sebastián Miranda asumió como entrenador interino de Universidad de Chile tras la salida Santiago Escobar. Este viernes, el exjugador habló en conferencia prensa y expresó sus ganas por ayudar a sacar a la U de la crisis.

“El momento no es el ideal, pero estoy siempre con la disposición de ayudar desde mi lugar. Entiendo que es un momento en el cual tenemos que estar juntos para apoyarnos y salir de ese momento. Confiamos en que vamos a salir adelante”, señaló el estratega que está a cargo de la Sub 17 del club.

Miranda recalcó que necesita de todos los futbolistas del cuadro azul, considerando a quienes no estaban siendo citados por Escobar. “Me encontré con un grupo que tiene muchas ganas. Me he sentido cómodo por la actitud que han mostrado. Hoy cuento con todos los jugadores del plantel para poder salir de este momento complicado”, indicó.

En cuanto al estilo de juego que busca plasmar en la U, el técnico sostuvo que “en la Sub 17 tenía una forma de jugar pero la fui adecuando según la necesidad del rival o los jugadores a disposición. Uno debe conformar el sistema con las características de cada futbolista. Tengo una decisión tomada respecto a lo que queremos hacer”.

Además, el entrenador interino de los azules se refirió a los rumores que lo vinculaban con el representante Fernando Felicevich. “Aclaro que no tengo ningún vínculo con Felicevich. En el último periodo de mi carrera como jugador él me asesoró. Cuando trabajé con Nicolás Córdova, también lo asesoró. En 2018 tomé un camino distinto a Nicolás y desde ese momento nunca más tuve relación con Fernando”, añadió.

“Me han dolido las cosas que se han dicho, porque tengo los méritos para dirigir a la Sub 17. Esa es la posición que tengo en el club y me he preparado bastante. El que se cuestione mi llegada a Universidad de Chile por el hecho de Fernando Felicevich me llama mucho la atención”, cerró Sebastián Miranda.

Universidad de Chile se medirá con Deportes La Serena este sábado 7 de mayo a partir de las 17:30 horas por la fecha 12 del Torneo Nacional 2022.