Fernando Felicevich abrió las puertas para que lo investiguen y poder demostrar que no es dueño de la U: “Se están inventando cosas que no son”

Fernando Felicevich nuevamente salió a desmentir las acusaciones que lo vinculan con Universidad de Chile, esto días después de que hinchas azules levantaron un lienzo con la consigna “Felicevich, devuelve el club” en el partido entre la U y Palestino.

“Me parece una irresponsabilidad muy grande y un hecho muy peligroso que se estén inventando cosas que no son así”, señaló el representante argentino en el podcast “Pelotazo al Vacío” del periodista Jorge Gómez.

“La U es una institución grande, a nivel deportivo quizás la más grande de Chile, con un montón de seguidores, para los cuales, el club es una parte importante de sus vidas y se les está engañando, es difícil”, indicó el controlador de la agencia Twenty Two Sports.

En su defensa, Felicevich aseguró que el propio presidente de Azul Azul, Michael Clark, hizo “varias veces la declaración de que no había representantes involucrados en la U. Como si eso no fuese suficiente, declaró que yo, con nombre y apellido, no estoy involucrado en la propiedad de la U”.

“No hay peor sordo, que el que no quiere oír. La información está ahí, los nombres en los fondos de inversión están ahí, hay nombres de personas naturales, con rut y la participación que cada uno tiene dentro de la propiedad”, sostuvo el representante.

Además, Fernando Felicevich abrió las puertas para que lo investiguen, tal como pasó últimamente con el caso del arbitraje chileno.

“Me gustaría que viniera alguien y me dijera ‘señor Felicevich, vamos a investigar si usted es dueño de la U. Deme su teléfono, su mail, su oficina, sus carpetas que yo voy a investigar en todos lados’. Me encantaría que pase eso y que después haya un informe que diga ‘este señor no es dueño de la U'”, complementó.