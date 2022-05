La nueva chance que tiene Nahuel Luján en la U: será considerado por Sebastián Miranda

Este sábado por la tarde, la jornada 12 del Torneo Nacional 2022 comenzará y uno de los encuentros atractivos que tendrá la fecha será el que disputen Universidad de Chile y Deportes La Serena en el Estadio Santa Laura U-SEK.

En ello, este viernes el entrenador de la Universidad de Chile, Sebastián Miranda, conversó con los medios de comunicación y adelantó que, Nahuel Luján podría volver a las convocatorias: “tengo a disposición a todos los jugadores, el club no me dijo que había alguno fuera de la nómina. Tengo la oportunidad de elegir quiénes jugarán y quiénes serán citados y dentro de esos está Nahuel“, dijo.

El delantero argentino quedó fuera del proceso 2022 por decisión del despedido Luis Roggerio y al no poder encontrar club, este tiempo se mantuvo entrenando en el Centro Deportivo Azul. Santiago Escobar, ex DT de los azules, tampoco quiso considerarlo.

“Fui ayudante de Cristián Romero y él participó de varios de esos partidos. No tengo problemas si lo quiero considerar. Ayer conversé con él y se lo hice saber. Después que yo me vaya, si él se quiere ir o el club toma una decisión, no me tengo que involucrar”, complementó Sebastián Miranda.

Insistió en que: “es jugador de la U, puede entrar en cualquier momento y está trabajando para entrar entre los 18 y después entre los 11 titulares”, cerró el adiestrador interino de los azules.

¿Cómo ver a la U vs La Serena?

El encuentro entra “torteros” y el “popular” se disputará el este lunes 9 de mayo desde las 18:00 horas en el Estadio La Granja de Curicó, encuentro que será transmisión de ADN Deportes y que además podrás seguir por todas las plataformas de ADN.

