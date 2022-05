El diagnóstico de Miguel Ángel Gamboa al momento de la U: “Pareciera que los representantes y no los directivos son los encargados que arman el equipo”

En la edición de este miércoles de Los Tenores, nuestros panelistas tuvieron un especial invitado durante su visita la Expo Emprende y Crece en San Miguel: el ex futbolista Miguel Ángel Gamboa, quien es nacido y criado en esa comuna.

Durante su participación en el programa, y como ex jugador de Universidad de Chile, analizó el duro momento que vive el club, sin entrenador y a dos puntos de la zona de descenso directo. “Esto ya viene de hace 4 o 5 años. Ha habido focos de buen fútbol, pero se veía venir. La transparencia es lo que está faltando en la U y en el fútbol chileno. Me gustaría saber quienes son los representantes de todos los jugadores en el fútbol chileno. Uno va a llegar a la conclusión que muchos tienen 6 en uno, 6 en otro y así. Eso no me parece”, aseguró, junto con expresar sus suspicacias en torno al armado del plantel.

“En la U pareciera que los representantes y no los directivos son los encargados de armar al equipo. Uno ve a la U, gerentes deportivos y entrenadores y uno se pregunta quién escoge jugadores tan pencas, no aptos para Universidad de Chile. ¿De quién es la responsabilidad? El encargado es el gerente técnico, pero no pesan realmente. En Chile ya no existen. Están como una cosa, aunque hay excepciones. No depende de ellos la contratación de jugadores”, comentó Miguel Ángel Gamboa.

Durante la charla, cuestionó la falta de respaldo que tienen los entrenadores técnicos en la Primera División nacional. “Al único que admiro es a Gustavo Quinteros, exige lo que pide. Es el único en Chile que puede darse ese lujo”, planteó, además de criticar el bajo nivel de algunos futbolistas en la competencia.

“Hay jugadores mediocres que van de club en club porque tiene un buen representante. ¿Hay intereses con los clubes? No es normal que eso ocurra y no aporte en ningún club, es un circulo vicioso que se ha ido creando”, finalizó el ex jugador de 70 años.