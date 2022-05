UEFA rechazó candidatura de Rusia para ser sede de la Eurocopa y anunció nuevas sanciones contra selecciones y clubes rusos

Este lunes, el Comité Ejecutivo de la UEFA anunció el listado de sanciones en contra de la Federación, selecciones y clubes de Rusia, en torno a las diferentes competiciones tanto a nivel juvenil, femenino y masculino.

El ente rector del fútbol europeo señaló que la selección rusa masculina descenderá en la Nations League 2022/2023 al último puesto de la Liga B.

En cuanto al seleccionado femenino, Rusia no jugará la Eurocopa 2022 y su cupo será usado por Portugal, a quien venció en los playoffs. De cara al Mundial Femenino 2023, no jugará ningún partido de las clasificatorias y se mantendrá como colista de su grupo.

Para al Campeonato Europeo Sub 21 2021/2023, el combinado ruso no podrá disputar los encuentros correspondientes a su grupo y terminará como último de la clasificación.

A nivel de clubes, el Comité Ejecutivo de la UEFA indicó que ningún equipo ruso competirá en los torneos de Champions League, Europa League, Conference League, Champions League Femenina y UEFA Youth League, durante la temporada 2022/2023.

Por último, el ente rector del fútbol europeo confirmó que la candidatura de la Unión de Fútbol de Rusia para ser sede de la Eurocopa 2028 o 2032 no será considerada.

The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible.

This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions.

— UEFA (@UEFA) May 2, 2022