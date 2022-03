La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) continúa con sus nuevas medidas en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En este escenario, la entidad anunció otro cambio en el reglamento en relación a los fichajes de jugadores en los torneos europeos.

El Comité Ejecutivo del organismo confirmó el permiso para que los clubes puedan reforzarse con un máximo de dos nuevos futbolistas que sean provenientes de las ligas rusas y ucranianas, los que estarán autorizados para ser inscritos y disputar los partidos restantes de los torneos continentales que se están desarrollando: Champions League, Europa League y Conference League.

La medida no solo aplica para las competiciones masculinas, sino que también para el ámbito femenino, ya que el ente rector del fútbol europeo anunció que los equipos que están en la Champions League Femenina pueden fichar a dos jugadoras de las ligas de Rusia y Ucrania.

En cuanto a los elencos masculinos, tienen hasta el 1 de abril de 2022 para contratar a estos futbolistas, mientras que los cuadros femeninos tienen plazo hasta el 7 de abril de 2022 para realizar los fichajes.

